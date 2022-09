Buharkent, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutladı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Turgay Başyayla konseri ile son buldu.

Aydın’ın doğudaki en uzak ilçesi olan Buharkent’te düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı coşkusu yaşandı. 100 yıl öncesinde olduğu gibi kurtuluş günü anısına bir kez daha kenetlenen Buharkentliler asırlık coşkuyu hep birlikte kutladı. Sabahın erken saatlerinde Atatürk heykeline çelenklerin sunumu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler şehit ve gazi mezarlarının ziyaret edilerek duaların edilmesi ile devam etti. Gün boyu süren etkinlikler yarışmalarla devam etti. Akşam saatlerinde dev bayrak açan gençlerle birlikte mehter eşliğinde kortej yürüyüşü ile coşku doruğa ulaştı. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar ellerindeki bayrakları dalgalandırarak karayolundan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Meydanda açılan stantlar gezildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince açılan bir stantta kadına yönelik şiddetin önlenmesi çevre ve orman yangınları ve trafik konularında vatandaşlar bilgilendirme yapıldı. Buharkent Halk Eğitimi merkezi tarafından açılan stantta ise kurtuluş gününün simgesi olan resimler protokol üyeleri tarafından çizildi. Etkinlikler çerçevesinde 100. yıl koşusu da gerçekleştirildi.

Meydandaki törenlerin gece kısmında ise Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, 100 yıl öncesinde olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliği yıkmaya çalışanlara karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Erol ise yaptığı konuşmada Buharkent’in kurtuluşunun 100. yılında olduklarını ifade ederek; "Bu nedenle bu güne özel güzel bir program hazırlamak istedik. Buharkentimiz 22 ağustos 1919’da işgal edildi. 3 yılı aşan bir süre sonra 3 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı milli mücadelede yaktığı ateşle tüm vatanımızda büyük direniş gerçekleştirilerek zafere ulaşılmıştır. Destansı bir mücadelemizin bugün 100. Yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlama organizasyonunda emeği geçen ve bizleri bugün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz de konuşmasında İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un "Korkma" sözleriyle başlattığı şiirini örnek göstererek, "Bizler o sözleri çok iyi bilen bir milletin çocukları, bir ecdadın torunlarıyız. Şairimizin dediği gibi korkmazsak her şeyin üstesinden geliriz. Her şeyi başarırız. Bunun örneğinin 100 yıl önce tecessüm ettiğini görüyoruz. Daha sonra da atlattığımız badirelerde de görüyoruz. Osmanlı Devletinin son döneminde ve yakın tarihimizde olduğu gibi Korkma ibaresine uyan milletimiz her türlü badireyi atlatabilmektedir. Yeri geldiğinde şehir, yeri geldiğinde gazi olmayı bile bir ecdadın torunlarıyız. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun, tehdidin karşısında olmasını da biliriz” dedi.

Konuşmaların ardından "Okulumda sanat okulumda spor projesi" çerçevesinde Buharkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, sonrasında zeybek oyunları ve ödül töreni ile gece devam etti. Öğrencilerin müzik dinletisinde yoğun istek üzerine sahneye çıkarak eline sazı alan Kaymakam Alper Açıkgöz, göstermiş olduğu performansla hem solisti öğrenciye sazıyla eşlik etti hem de Buharkentlilere doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. "İşgalden Cumhuriyete" adlı tiyatro gösterisi ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesi çevre ve orman yangınları ve trafik konularını anlatan pankart ile slayt sunumundan sonra sahneye ünlü ses sanatçısı ve program yapımcısı Turgay Başyayla çıktı. İlçe halkını seslendirdiği eserlerle ve sahne şovlarıyla büyük coşku yaşatan Sanatçı Turgay Başyayla, Belediye Başkanı Mehmet Erol ile oynadığı zeybek ile takdir topladı.