Buharkent Belediyesi depremzedeler için evleri hazırlıyor

Buharkent Belediyesi deprem bölgesinden gelen depremzedeler için hazırlanan evlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da depremzede vatandaşlara kucak açtı. Buharkent ilçesinde de depremzedelerin konaklamaları için hazırlanan evlerde belediye tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye olarak depremzedeler için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, “Belediye çalışanlarımız depremzede ailelerimiz için hazırlanan evleri dip bucak temizlemeye devam etmektedir. Temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlarımız tarafından belediyeye teslim edilen eşyalar yerleştirilecek” dedi.