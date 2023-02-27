Bu pazara gelen insanlar ’geçmişe yolculuk’ yapıyor

Aydın’da kurulan ve giyimden oyuncağa, elektronikten mutfak eşyalarına kadar birçok ürünün ikinci elinin alınıp satıldığı ve gelen herkesi geçmişe yolculuk yaptıran ’Bit Pazarı’ olarak adlandırılan ’İkinci El Eşya Pazarı’ yüzlerce kişinin cazibe merkezi haline geldi.

Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde kurulan ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen İkinci El Eşya Pazarı, ’eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı’ sözünün aksine her hafta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Geniş ürün yelpazesi ile başta maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar olmak üzere, antika koleksiyoncularının da uğrak yeri olan pazarda bir çok ürün alınıp satılıyor. Çocuklar için de çeşit çeşit oyuncakların bulunduğu bu pazar, yediden yetmişe herkes tarafından ziyaret ediliyor. Çoğu zaman alışveriş merkezleri kadar kalabalığa ulaşan İkinci El Eşya Pazarı insan yoğunluğu ile dikkatleri üzerine çekerken, geçmiş dönemlerin eşyalarını da barındırması ile birçok kişiyi de zamanda yolculuğa çıkartıyor.

"İnsanlar çocuklarına geçmişi anlatıyorlar"

İkinci El Eşya Pazarı esnaflarından Ali Kocabaş, "Bizim tezgahımızda nostaljik ürünler var. Buraya gelen vatandaşlarla sohbet, muhabbet ediyoruz. Bir kasetten, eski bir plaktan bahsedip sohbet ettik mi o da bize yetiyor. Amacımız tamamen ticaret değil, tamamen sohbet de değil. Karşılıklı güzel diyaloglarla burada bir ortam oluşturduk, onu da sürdürüyoruz. İnsanlar buraya çocukları ile geliyorlar. Mazisi 80 yılı bulan kömürlü ütülerimiz var, çocuklarına bunun kömürle çalıştığını, közle ısındığını anlatıyorlar. Ya da manyetolu çalışan telefonu anlatıyorlar. Mesela günümüzde çocuklar hep bilgisayar ile haşır neşir. İnsanlar daktiloyu çocuklarına gösteriyorlar, önceleri kağıtlara bununla yazı yazıldığını anlatıyorlar. Geçmişe bir yolculuk yaptırıyoruz" dedi.

"Bu işin bir toptancısı yok"

İkinci El Eşya Pazarı’nda sebze-meyve pazarında olduğu gibi bir toptancısının olmadığını ve bu nedenle de fiyatların çoğu zaman değişkenlik gösterebildiğini ifade eden Kocabaş, "Eski kasetler var onlar 5-10 TL, çevirmeli telefonlar 150-200 TL, radyolar 400-500 TL, eski dönem kitaplar 15-20 TL civarında. Fiyatlarımız uygun, elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen müzayedelere ve mezatlara giriyoruz. Ürünleri oralardan alıyoruz. Biz bir ürünü almak için bazen 10 kişi ile açık arttırmaya giriyoruz. Bir şekilde ürünleri alıp, halkımıza sunuyoruz. Bu işin toptancısı olmadığı için belli bir rakamı da yok. Bugün aldığın 200 TL’lik bir ürünü ben diğer hafta 300 TL’ye alabiliyorum. Fiyatlar biraz değişkenlik gösterebiliyor, bizler de vatandaşlara yardımcı olmak adına elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağmur ve sıcak havaya bizi etkiliyor"

Önceleri Fatih Kapalı Pazar Yeri’nde tezgah açan ve bir süre önce de alınan bir karar üzerine yeni yerlerine taşındıklarını belirten Kocabaş, "Fatih Kapalı Pazar Yeri’ndeki durumumuz daha güzeldi. En azından yağmurdan ve sıcak havadan korunabiliyorduk, tezgahlarımız vardı, vatandaşları da daha güzel şartlarda ağırlayabiliyorduk. Burada ürünler, yerde olmaya başladı. Sıcakta ve soğuk havalarda tezgah açamaz olduk. Geçtiğimiz haftalarda 3 üst üste yağmur nedeniyle tezgah açamadık. Dazla fazla ürün getirmek istiyoruz ama bizim burada en önemli sorunumuz hava muhalefeti oluyor. Yağmur yağdığı anda buradaki esnaf maalesef büyük sorun yaşıyor. 80-90 yıldır korunan ürünlerimiz oluyor, elektronik aletlerimiz var. Bunlara su değdiği anda biz biteriz. İzmir’den, Denizli’den, Manisa’dan gelmek isteyen esnaf arkadaşlarımız da var ama burada yer problemimiz olduğu için gelemiyorlar" diye konuştu.

"En fazla ilgiliyi giyim görüyor"

Pazarda en fazla ilgili giyim tezgahlarının gördüğünü kaydeden Hasan Durmaz, "Elektrikli ev aletlerinden giysiye kadar komple ne ihtiyaç varsa burada alıp-satılıyor. İğneden ipliğe her çeşit ürün mevcut. Özellikle giyim çok fazla var. Bu pazarda en fazla giyim satılıyor, en hareketli tezgahlar onlar. 5-10 TL’ye parça parça giysiler alıp giyinebiliyor insanlar" dedi.

"İnsanlar evindeki eski ürünlerin yedek parçalarını bulabiliyor"

Vatandaşların evlerinde kullandıkları eski ürünlerin kırılan ya da bozulan parçalarını bu pazarda rahatlıkla bulabildiğini ifade eden pazar esnaflarından Mehmet Demir de, "50 yılın daha da gerisinde kalmış ürünler tarih oluyor. İnsanların evindeki bir malzemesi bozluyor, burada o parçayı bulma imkanına sahip oluyorlar. Başka yerde 200-300 TL’ye taktıracakları ürünü 5-10 TL’ye alıp ister kendi, isterse de başkasına taktırabiliyor. Bu pazarda ne ararsanız bulabilirsiniz" diye konuşarak, pazarın yazın sıcaktan, kışın da soğuktan hem kendilerini hem de ürünlerini koruyabilecekleri bir yere taşınmasını istedi.