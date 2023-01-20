Bu kez öğrenciler eğitim almaya kendileri gitti

Aydın Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, trafik polisini tanımak ve trafik güvenliğini öğrenmek amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, Aydın genelindeki okulları ziyaret ederek eğitimler düzenlerken, Efeler ilçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda eğitim gören 3. sınıf öğrencileri ise trafik ekiplerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce okullarında Trafik Eğitimcisi Esma Nazlı Taşçı tarafından verilen eğitimin ardından, minik öğrenciler de hem trafik polisini tanımak hem de trafik güvenliğini öğrenmek amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bu kez eğitim almaya kendileri giden öğrencileri karşılarında gören Eğitim Büro personelleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere trafik eğitimi verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaret sonunda minik öğrenciler, trafik güvenliğinin önemli olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, ailelerini kurallara uyulması konusunda uyaracaklarını belirtti.