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Bu fabrikada sadece kadınlar çalışacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Aydın’a kazandırdığı ve sadece kadınların istihdam edileceği ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ düzenle tören ile hizmete açıldı. Başkan Atay, "2 yıl içerisinde bu fabrikanın geliri Efeler Belediyesi’nin bütçesinin yarısına eşit hale gelecek" dedi.

AYDIN 16.03.2022, 16:54
Bu fabrikada sadece kadınlar çalışacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Aydın’a kazandırdığı ve sadece kadınların istihdam edileceği ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ düzenle tören ile hizmete açıldı. Başkan Atay, "2 yıl içerisinde bu fabrikanın geliri Efeler Belediyesi’nin bütçesinin yarısına eşit hale gelecek" dedi.

Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi’nde kurulan; otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında 200’den fazla kadının istihdam edileceği ’Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, CHP’li belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kadınların toplumda hak ettiği değeri tam olarak alamadığına vurgu yaparak, "Bu toplumda yıllardan bu yana hak ettiğiniz değeri alamadınız. Erkekler aldı, kadınlar almadı. Sizin hak ettiğiniz değeri alıncaya kadar belediye başkanı olarak sonuna kadar sizin yanınızdayım. Güçlü kadın istiyoruz, eşitlik istiyoruz. O güçlü kadını olabilmek için de; üretken, bağımsız ve özgür olmak ile birlikte para kazanmanız da gerekiyor. İşte bu fabrikamız tam size göre" dedi.

"Fabrikanın geliri 2 yılda belediye bütçesinin yarısına eşit hale gelecek"

Fabrikanın gelirinin 2 yıl içerisinde Efeler Belediyesi’nin bütçesinin yarısı kadar olacağını iddia eden Başkan Atay, "200 civarında kadın işçi kardeşim bu fabrikada çalışacak. Arkadaşlarımız üretecek bizler de onların ürettiklerini alarak bu fabrikada işleyerek para kazanacağız. İnanıyorum ki 2 yıl içerisinde bu fabrikanın geliri Efeler Belediyesi’nin bütçesinin yarısına eşit hale gelecek" dedi.

"Her şey benden, üretmek sizden"

Konuşmasının sonunda kadınlara seslenerek müjde veren Atay, "Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Yüreklerinizde çok büyük bir sevgi besliyorsunuz. Bu sevginin mutluluğa dönüşmesi için bugün burayı açıyoruz. Hepinizi bu fabrikada çalıştıramayacağım ama hepinizi patron yapmaya kararlıyım. Gideceksiniz köye, tarlalar kiralayacaksınız. Size söz veriyorum; tohumu, fidesi, gübresi, traktörü, traktörün akaryakıtı benden. Kısacası her şey benden, ama üretmek sizden. Sizlerin elde ettiğiniz ürünleri de peşin olarak alacağım. Size söz veriyorum, patron olmaya var mısınız?" diye sordu.

"Kadının olduğu yerde güzellik olur"

CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da Başkan Atay’ı kadınlara verdiği değerden dolayı tebrik ederek, "Efeler’de ’yüzde yüz kadın’ diyerek yola çıkıp bunu tamamladığı ve hem tarıma hem de kadına destek verdiği için Fatih beyi tebrik ediyorum. Kadının olduğu yerde güzellik olur, kadının değdiği yerde bereket olur. İşte bu bereketin bir tanesi de Fatih başkanımızın uğraşları ve mücadelesi sonucu meyve verdi ve inanıyorum ki bu güzellikler Efeler’de artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve protokol üyeleri fabrikayı gezerek yetkililerden gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Atay’ın üretime açtığı, Şevketiye Mahallesi’nde belediyeye ait tarım arazisinde yetiştirilen şevketibostanlar ve Baltaköy Mahallesi’nde yetiştirilen enginarlar toplanarak, Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’na ulaştırılacak. Enginar başta olmak üzere şevketibostan, kekik, kestane, incir gibi yöresel ürünler fabrikada kadın çalışanlar tarafından işlenerek, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların tüketimine sunulacak.

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