Bu defa beyaz dut çekirdekleri üzerinde çalıştılar, Candida Patojeni için umut oldular

HBX-2371T13[TRX-323] koduyla çalışan ekip beyaz dut üzerindeki çalışması ile değerli bilimsel verilere ulaştığını hatta halk arasında maya enfeksiyonu olarak bilinen bilimsel adı Candida albicans olarak biline enfeksiyon rahatsızlığına karşı kullanılacağını açıkladı.

Dut meyvesinin vücudumuz için önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum içerdiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge (BAP) Koordinatörü Hakan Başlık “Dut meyvesinde ayrıca önemli miktarda diyet lifi, filokütin, zeaksantin, resveratrol, antosiyanin, lutein ve çeşitli polifenolik bileşikler dahil olmak zengin organik bileşikler bulunur. Aydın’da çok yoğun bir şekilde görmekte olduğumuz dut ağaçları ipek böceği yetiştiriciliği sona ereli yaklaşık 60 yıldan bu yana maalesef hiç bir proje çerçevesinde değerlendirilememektedir. Bu çok üzücü bir durum. Ar-Ge ekibimiz bu konuya özel hassasiyet gösterip yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar neticesinde Candida Albicans funguslarında çok ciddi sonuçlar aldık. Bu heyecanla çalışma alanımızı genişletmeye karar verdik" diyerek eskiden 1950-60’lı yıllara kadar ipek böceği yetiştiriciliği için kullanılan Aydın’daki dutların bundan sonraki süreçte şifa için değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dut meyvesinin ayrıca sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo vermeye yardımcı olma, dolaşımın artması, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi pek çok yararı olduğunu belirten Başlık, “Dut ayrıca bazı kanserleri önlemeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye, gözleri koruyarak ve vücudun genel metabolizmasını iyileştirmeye de yardımcı olur. Candida albicans, eşeyli çoğalan, diploit, maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. Candida cinsine ait 200 tür olmasına karşın Candida enfeksiyonlarının yüzde 75’inin sorumlusu C. albicans’tır.Bu enfeksiyona karşı dut ile yaptığımız ürünle mücadele etmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.