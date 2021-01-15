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Bu araçtan sağ kurtuldular
Aydın’ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan iki kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
AYDIN 15.01.2021, 13:06
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan iki kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, Aydın-Denizli karayolu Gencelli Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli’den Denzili istikametine seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 09 RF 522 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Feci kazada araba kullanılmaz hale gelirken, araç sürücüsü Mustafa D. ve Ayşe D.D. kazayı hafif şekilde atlattı. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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