Bozyurt Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Nazilli Belediyesi ekipleri, Bozyurt Mahallesi’nde yol yapım ve 4 farklı noktada sürdürdüğü istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bozyurt’ta istinat duvarı yapım, peyzaj, yol açma ve parke taşı döşeme faaliyetlerini tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde Bozyurt’un 4 farklı noktasında istinat duvarı ile güçlendirme yapıldı. Bozyurt Futbol Sahası’nın doğusunda kalan ve ömrünü tamamlayan eski asfalt, iş makinaları ile kazınarak parke taşı döşendi.

Bozyurt Mahallesi olarak Nazilli Belediyesi’nin faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Muhtar Mehmet Güler, “İki ayrı mahalle mezarlığımızın istinat duvarları bitmiş durumda. Akabinde yol açma yapıldı ve çok güzel şekilde parkemiz döşendi. En büyük emekçimiz Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.