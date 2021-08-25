Bozyurt Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt Mahallesi’nde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetlerine başladı.

İlçe genelinde sürdürülen faaliyetleri yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, daire müdürleriyle birlikte Bozyurt Mahallesi’ne giderek Muhtar Mehmet Güler ile bir araya geldi. Bağlantı yollarına kolay ulaşımın sağlanması için mahalle içi alanlara parke taşı döşenmesi talimatı veren Başkan Özcan; “Ne söz verdiysek bir bir yapıyoruz. Mezarlığımızın kenarından itibaren istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetlerimiz başladı. Bugün muhtarımızla bir araya gelerek mahallemizde yapılacak yatırımlarımızı konuştuk. Belediyemizin tüm imkanlarını eşit şekilde mahallelerimize paylaştırıyoruz. 45 derece sıcakta Nazilli’miz için çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Güler, “Mahallemizde hem yollarımız hem de 3 farklı noktada istinat duvarımız için çalışmalar başladı. Başta başkanımız olmak üzere tüm ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bozyurt’taki yatırımlar kapsamında toplam bin 470 metrekare alana parke taşı döşenirken, üç farklı noktada yaklaşık 500 metre uzunluğunda istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yapılacak.