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Bozdoğan’da sahte alkol operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

AYDIN 20.06.2021, 12:57
Bozdoğan’da sahte alkol operasyonu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği son dönemde yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. KOM Grup Amirliği ekipleri Bozdoğan ilçesinde halk sağlığını tehdit eden, sahte bandrollü alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine uzun süredir takibe aldığı S.G isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda 86 şişe satışa hazır kaçak içki, 60 litre etil alkol ve çok miktarda alkol aroması ele geçirildi. Konuyla ilgili adlı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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