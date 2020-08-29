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Bozdoğan’da orman yangını
BOZDOĞAN’DA ORMAN YANGINI
AYDIN 29.08.2020, 14:59
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Örentaht Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. ekipler yangına 6 helikopter, 1 uçak ve 16 arazöz ile yangına havadan ve karadan müdahale ederken, yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
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