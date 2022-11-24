Bozdoğan’da kredi kartı dolandırıcı jandarmanın radarına takıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kendisini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtarak Y.A. isimli şahsı dolandıran şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Olay, Pınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, Y.A. isimli vatandaşın kredi kartı bilgilerine ulaştı. Şüpheli, Y.A.’nın kart bilgileri ile para çekerek dolandırıcılık gerçekleştirirken, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından para çekilmek suretiyle dolandırma olayını aydınlatmak amacıyla yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin H.Y. olduğunu tespit etti. “Dolandırıcılık” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.