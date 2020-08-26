Bozdoğan’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde son verilere göre 60 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 437 kişinin evlerinde karantina altında tutulduğu açıklandı.

Bozdoğan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını ilçemizde etkin bir biçimde etkisini sürdürmekte olup, 26 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ilçemiz merkezinde 3, Altıntaş Mahallesinde 30, Tütüncüler Mahallesinde 18, Kamışlar Mahallesinde 1, Yazıkent Mahallesinde 5, Güneyyaka Mahallesinde 1, Başalan Mahallesi’nde 1, Örentaht Mahallesi’nde 1 vaka olmak üzere toplam 60 Kovid -19 vakası tespit edilmiş olup bu kişiler ile temaslı olması sebebiyle evlerinde karantina altına alınmış 437 vatandaşımız bulunmaktadır. Salgının ilçemiz Altıntaş ve Tütüncüler Mahalleri’nde 23 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 14 gün süre karantina altına alınmış olup, 14 gün süre ile bu mahallelerimize giriş çıkışlar kısıtlanmıştır. Salgının ilçemizde daha da yayılmaması için alınan önlemlere ve belirlenen kurallara titizlikle uyulması, uymayanların uyarılıp kolluk birimlerine ihbar edilmesi büyük önem arz etmektedir. İlçe halkı olarak hepimizin üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde davranacağınıza inanıyorum. Lütfen, alınan tedbirlere ve kurallara uyalım. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Dışarıdaki tüm ilişkilerimizde sosyal mesafe kuralına uyalım ve koruyalım. El hijyenine ve temizliğine hassasiyetle dikkat edelim” denildi.