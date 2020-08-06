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Bozdoğan’da korona virüs denetimi
AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AYDIN 06.08.2020, 15:57
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm yurtta eş zamanlı olarak korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Bozdoğan ilçesinde de gerçekleştirilen denetimlere Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç ve beraberindeki heyet ilçe merkezindeki kıraathane, berber, market ve lokantalarda maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği anlatıldı.
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