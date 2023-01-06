Bozdoğan’da kaçak kazıya suçüstü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 8 şahıs M.Ö. 300 yılında yapılmış olduğu belirtilen Tümülüs Tipi Oda Mezarlığı olan bölgede kaçak kazı ile tarihi eser ararken Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ve M.Ö. 300 yılında yapılmış olduğu belirtilen Tümülüs Tipi Oda Mezarlığı olan bölgede kaçak kazı ile tarihi eser aradığı tespit edilen 9 şahıstan 8’i, 2 adet ekskavatör kepçe ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Olay şüphelilerinden bir şahsın da yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.