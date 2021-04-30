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Bozdoğan’da denetimler devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde emniyet güçleri denetimlerine devam ediyor.

AYDIN 30.04.2021, 12:39
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Bozdoğan’da denetimler devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde emniyet güçleri denetimlerine devam ediyor.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde yurt genelinde olduğu gibi Bozdoğan’da da gereken tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelgede belirtilen tedbirler göz önünü alınarak yürütülen denetim çalışmaları Bozdoğan’da aralıksız yapılıyor. İlçede belli noktalarda görevli polis ekipleri denetimler yapıyor.

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ederken, Bozdoğan Belediyesi zabıta ekipleri de kontrol ve denetimlerine devam ediyor.
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