banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Bozdoğan’da çaldılar, Nazilli’de yakalandılar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki bir bakkaldan 565 paket sigara çalan şüpheliler, Nazilli’de yakalandı.

AYDIN 17.07.2022, 14:26
Bozdoğan’da çaldılar, Nazilli’de yakalandılar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki bir bakkaldan 565 paket sigara çalan şüpheliler, Nazilli’de yakalandı.

Aydın genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken hırsızlık şüphelileri Nazilli’de yakalandı. Edinilen bilgiye göre Nazilli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yeni Sanayi Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri ön plakası olmayan ve arka plakasını bir ip vasıtası ile kapalı olduğu bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içinde çok sayıda sigara paketi buldu. Yapılan araştırmada paketlerin Bozdoğan’ın Yazırlı Mahallesi’ndeki H.K’ya ait bir bakkaldan çalındığı tespit edildi. Olayın anlaşılmasının ardından M.K ve E.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
32°
açık