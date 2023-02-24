Bozdoğan “Yörük Çadırları” depremzedeleri ısıtıyor

Hatay’da afetzedeler için çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor. Aydın Valiliği, Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, "Yörük çadırı" olarak bilinen kıl çadırlar kuruldu. 12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra sobada yer alıyor.

Hatay’da yaşanan deprem felaketinin ardından, ilçeye çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediliyor. Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırlarından oluşan bir çadır kent kuruldu. Yaklaşık 250 kişinin barınacağı alanda, otağ kurularak yemekhane ve sosyal alan olarak kullanılıyor. Yörük çadırı diye tabir edilen çadırlar, keçi kılı ve polyester eklenerek yapıldı. Kıl çadırı, kışın sıcak, yazın serin tutmak noktasında etkili olduğu öğrenildi. Siyah rengi ve dış görünüşü ile dikkat çeken çadır kent havadan drone ile görüntülendi.

“Çadır kentimiz 54 çadırdan oluşmaktadır”

Çadır kentin kurulmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Aydın Valiliği koordinesinde Aydınlı hayırseverlerin katkılarıyla Hatay’da Bozdoğan Yörük Kıl Çadır Kenti oluşturuldu. Oluşturduğumuz çadır kentimizde kullanılan çadırlar, Aydın’a özgü olarak Bozdoğan ilçemizde üretilen, yörük göçebelerin tercih ettiği kışın soğuğu yazın da sıcağı tolere eden kıl çadırlardır. 250 kişilik kapasiteye sahip çadır kentimiz, 53 adet 12 metrekare aile barınma çadırı ile yemek ve diğer faaliyetlere yönelik içinde 25 masa ve 100 sandalye bulunan 1 adet 100 metrekare alana sahip sosyal çadırın da bulunduğu toplam 54 çadırdan oluşmaktadır. Bozdoğan Yörük Kıl Çadır Kentindeki her bir çadırın içine depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2 ranza, tek kişilik baza, yatak, yorgan, yastık, nevresim takımları yerleştirilmiş olup, sehpa, sandalye, soba, çaydanlık vb. malzemeler ile de donatılmıştır. Çadır kentimize portatif banyo ve tuvaletler de temin edilerek yerleştirilmiştir. Tüm ihtiyaçları Aydın’dan karşılanıp deprem bölgesine gönderilerek, kurulum işlemleri tamamlanan Bozdoğan Yörük Kıl Çadır Kentinin kurulmasına katkı veren herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.