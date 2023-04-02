Bozdoğan Ovası için çalışmalar hız kesmiyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 46 bin dekar araziye fayda sağlayacak olan Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil inşaatında sulama boruları montajı çalışmaları hız kesmiyor.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin ve üreticilerin su sıkıntısı yaşamaması ve suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Bozdoğan ilçesinde yürütülen çalışmalar ise bölge tarımının ve üreticilerin can suyu olması bekleniyor. Bozdoğan Ovası’nda 46 bin 900 dekar araziyi modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil inşaatında sulama borularının montaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, ilgili şube müdürlerinden oluşan heyet ile birlikte yetkililerden bilgi aldı.