Bozdoğan İsmet Sezgin MTAL, Teknofest’te Aydın’ı temsil ediyor

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Teletaxs yazılım projesi ile Teknofest’te Aydın’ı temsil ediyor.

Bozdoğan İsmet Sezgin MTAL, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında organize edilen; İstanbul Atatürk havalimanında düzenlenen 2021 Teknofest Akıllı Ulaşım lise kategorisinde, TeleTaxs isimli projesiyle katılım sağladı.

Geleceği Tasarlayanlar takımı adı altında, danışman öğretmen Mehmet Kara, öğrenci Emin Erdem ile Teletaxs projesi ile Teknofest’te yer alıyor.

Teletax, gün geçtikçe özellikle sanayisi gelişmiş kentlerde yoğunluğun artması, trafik tıkanıklıkları, kent içi ulaşımların düşük hızlarda ve yavaş olması, kullanılmayan motorlu araçların kent mekanlarını kısıtlaması, ses ve hava kirliliği; trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin ölümü/sakatlaması yeni bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulmasının gerekliliği ile ortaya çıktı.

Teletaxs nedir?

TeleTaxs, teldeki taksilerinizdir. Metropol şehirlerde seyahatlerin mevcut yolları daraltmadan, tamamen çevreci, konforlu, keyifli ve hızlı bir ulaşım imkanı sağlamak için geliştirilmiştir. Teleferik ve maglev (magnetic Levitasyon) sistemlerinin karışımı bir sistemde çalışacak olan proje çevre dostu enerji tüketimi ve yapay zeka destekli otonom çalışma mekanizması ile yenilikçi bir yaklaşımdır. Elektrik enerjisi kullanılarak manyetik alan prensiplerine göre levitasyon(sürtünmesiz) ve itme ilkeleri doğrultusunda yolların üstündeki hava ortamı ve 4 kişilik kabinlerde yolcu taşıması planlanmaktadır. Proje geliştirilerek daha sonra toplu ulaşım araçlarına dönüştürülebilir.