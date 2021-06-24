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Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıkıyor. Kuraklık nedeniyle zor günler yaşanan Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Biresse Mahallesi’nde köylüler keşkek pişirip yağmur duasına çıktı.

AYDIN 24.06.2021, 12:10
Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıkıyor. Kuraklık nedeniyle zor günler yaşanan Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Biresse Mahallesi’nde köylüler keşkek pişirip yağmur duasına çıktı.

Çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarım sektörünün en büyük sıkıntılarının başında susuzluk yer aldı. Zor günler geçiren Bozdoğan Biresse Köyünde yaşayan vatandaşlar kurban kesip keşkek pişirerek yağmur duasına çıktı. Köy civarında gerçekleştirilen yağmur duasına katılan vatandaşlar, yağış olması için dua ettiler. Katılımın oldukça yoğun odluğu yağmur duasına MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da iştirak etti. Kuraklık nedeniyle ağaçların ve bitkilerin kuruma aşamasına geldiğini belirten vatandaşlar kuraklığın devam etmesi halinde incir ve zeytin başta olmak üzere diğer tarım ürünlerinde ciddi sıkıntı yaşanmasından endişe ettiklerini belirttiler.
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