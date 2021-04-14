Bozdoğan Belediyesi’nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 31 mart yerel seçimlerinde Belediye başkanı Seçilen Ufuk Altıntaş’ın görevi devraldıktan sonra işine son verdiği 67 kişi mahkeme kararı ile geri döndü. Belediye İş Sendikası başkanı Hidayet Yaman, onca ikaz ve uyarılarına rağmen işine son verilen 67 kişi için adalet önünde verdikleri haklı mücadeleyi kazandıklarını belirterek “Belediye başkanı Ufuk Altıntaş’ın inadı belediyeye milyonlarca lira zarar ettirdi. Oluşan bu kamu zararının halkın belediyesinden değil belediye başkanından tahsil edilmesini bekliyoruz” dedi.

Bilindiği gibi 31 mart yerel seçimlerinde göreve gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, belediye çalışanlarından 67 kişinin işine son vermişti. Bunun üzerine işten atılan işçilerle birlikte hukuk mücadelesi başlatan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Bozdoğan Adliyesi’nde görülen davaların bugün sonuçlandığını belirterek işten çıkarılan 67 kişinin de işine geri döndüğünü belirtti.

Bugün İş mahkemesi Sıfatı ile Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 3. oturumda mahkeme işten atılan belediye çalışanlarına yönelik kararını açıklayarak çalışanların işe iadesine karar verdi.

“Belediye Başkanının inadı belediyeye milyonlarca lira zarar ettirdi”

İşçilerin haklarını savunmak için ilk günden bu yana hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, “Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’a bu davaların baştan kazanılacağını söylememize rağmen başkan anlaşılması güç bir inatla bizi dinlemeyip çalışanları işten çıkardı. Bugün tüm çalışanlar mahkeme kararı ile işe geri döndü hem de ciddi bir tazminat ile. Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ın bu inadı belediye ciddi zarara uğrattı. Bu atılan her bir işçinin resmi alacağı 140 bin lira ise belediye bir o kadar da tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu rakamı 67 ile çarparsak zararın boyutu ortaya çıkacaktır. Çalışanlar işine kavuştuğu için mutluyuz ama devletin ve kamunun bu kadar zarara uğramasından dolayı üzgünüz. Bu nedenle bu zararın bizzat başkan tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Bu talebimiz kapsamında da İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Müfettişlerini göreve davet ediyoruz” dedi.