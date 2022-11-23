Bosna Hersek’te kardeş cami buluşması

Aydın’ın Söke ilçesindeki Emine Gezerler İmam Hatip Cami ile Bosna Hersek Blatua Cami ’Kardeş Cami’ projesi çerçevesinde kardeş cami oldu.

Kardeş Cami projesi çerçevesinde Söke İlçe Müftlüğü’ne bağlı Emine Gezerler İmam Hatip Camii ile Bosna Hersek’te bulunan Blatua Cami kardeş cami ve bu camilerin cemaati de kardeş cemaat oldu. Emine Gezerler İmam Hatip Camii İmam Hatibi Mustafa Kaya, Bosna Hersek’in Zenica Müftüsü Hafız Prof. Dr. Mevludin Dizdarovi’i ziyaret ederek, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru’nun selamını ve hediyelerini iletti.

Yapılan ziyarette Zenica’daki İslami çalışmalar hakkında ve bölgenin durumu hakkında bilgi alınırken, sonrasında da Zenica’nın Baş İmamı Yakub Salkica ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Zenica’da Müslümanların durumları, camiiler ve imamların durumu, camilerde yürütülen çalışmalar hakkında da istişarede bulunuldu.

Camii İmam Hatibi Mustafa Kaya bir başka ziyareti de hafızlık ve Kur’an eğitimi çalışmalarında çok önemli bir isim olan Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hafız Saffet Husejnovi’e yaptı. Ziyarette üniversitede yapılmakta olan faaliyetler değerlendirilirken, Zenica’da 15 yıldır hafızlık eğitimi verildiği, üniversite bünyesinde ise hafızlık eğitimine de bu yıl başlandığı belirtildi. Halen hafızlık eğitimi gören 100 öğrenci olduğu fakat bu öğrenciler için herhangi bir Kur’an kursunun bulunmadığı aktarıldı. Kur’an kursu için her ne kadar bir vakıf arsası tesis edilmiş olsa da maddi imkanların bulunmaması sebebiyle inşasının gerçekleşmediği bildirildi. Birincisi ilkokul, ikincisi lise ve üniversite, üçüncüsü yetişkinler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen hafızlık eğitiminin genellikle hafız imamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Zenica din görevlileri ve hocaları yapılan ziyaretten ötürü Emine Gezerler İmam Hatip Camii İmam Hatibi Mustafa Kaya’ya teşekkür ederek, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru’ya ve bütün Türkiye’ye selam ve hürmetlerini iletti.