Boş evde yangın çıktı, üst kattakiler dumandan etkilendi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki boş evde çıkan yangın sonrası, üst kattaki dairede oturan 2Si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yangın, Osman Yozgatlı Mahallesi 1219 sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki boş dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dairenin üst katında bulunan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.