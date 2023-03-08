Borsa’da kadın personeller unutulmadı

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personellerini unutmayarak, günlerini kutladı.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri ile bir araya geldi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş kadın personellerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadının, toplumun en önemli ve en saygın yapılarından biri olan aile kurumunun önemli bir üyesi olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel; "Türk toplumunda kadınlarımız yüzyıllardan beri sosyal ve aile hayatımız içerisinde aktif ve saygın bir rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’ mızda gösterdiği eşsiz mücadele ile ismini tarihe altın harflerle yazdıran kadın kahramanlarımız, günümüze ışık tutmuş ve hanımefendilerin siyasette, sanatta, bilimde, hukukta kısacası hayatın her alanında büyük başarılara imza atmalarına öncü olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin beşeri faktörlerin oluşmasında katkısı olan kadınlarımızın toplumumuzda daha etkin bir yaşam standardına kavuşması, şiddete maruz kalmaması, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın birçok kesiminde yer almaları amacıyla yapılan özverili çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle merhamet ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, ülkemize değer katan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz” dedi.