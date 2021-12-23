Biyonik kollarının mutluluğunu Başkan Çerçioğlu ile paylaştı

18 yaşındaki Samet Aktepe biyonik protez kollarına kavuştu ve mutluluğunu paylaşmak için kampanyasına destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyareti ailesiyle birlikte gerçekleştiren Samet Aktepe’ye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da eşlik etti. Beraberinde getirdiği çiçeği Başkan Çerçioğlu’na yeni biyonik protez kollarıyla kendisi uzatan Aktepe çok mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu ise Aktepe’nin kollarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.