Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı
KUŞADASI’NDA 40 SANTİM YAKININA VİLLA YAPILAN 1500 YILLIK BİR ZEYTİN AĞACININ TESCİL EDİLMESİ İÇİN AYDIN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.
Kuşadası’nda 40 santim yakınına villa yapılan 1500 yıllık bir zeytin ağacının tescil edilmesi için Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirmiş, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulunmuştu.
Kuşadası’nda çevrecileri ayağa kaldıran olay profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur’un haber vermesi üzerine ortaya çıkmış ve yapılan incelemede bitişinde villa yapılan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edilmişti. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkilileri incelemenin ardından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne ağacın tescil edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü uzmanları, harita mühendisleri ve Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden ziraat mühendisleri ile birlikte Kuşadası’na gelerek tescil için çalışma başlattı. EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkililerinin katılımıyla başlayan çalışmada, uzmanlar, zeytin ağacı ve çevresiyle ilgili kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiler. İlgili kuruluşlardan alınacak görüşlerin ardından ise tescil için hazırlanan rapor Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulacak. Kurulda yapılacak değerlendirmenin ardından zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne alınması bekleniyor.
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