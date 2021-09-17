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Bisiklet yolu güzelleşiyor

Efeler Belediyesi tarafından kentte alternatif ve sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için hizmete sunulan bisiklet yolunun çevre bakımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

AYDIN 17.09.2021, 16:20
Bisiklet yolu güzelleşiyor

Efeler Belediyesi tarafından kentte alternatif ve sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için hizmete sunulan bisiklet yolunun çevre bakımı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımını yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının bu kapsamdaki son adresi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bisiklet yolu oldu. Bisiklet yolu çevresindeki çiçeklerin bakımını yapan ekipler, yabancı ot temizliği işlerini de tamamladı.

Bisiklet tutkunlarının uğrak noktası olan Mimar Sinan Mahallesi Bisiklet Yolu, belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ve çevresine dikilen çiçekler ile daha hoş bir görünüme kavuştu.

Kentin çehresini ve yeşil alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak için seferber olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız verirken, mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.

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