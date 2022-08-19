Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında kalçasından bıçaklayıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cuma Mahallesi Orta Mahalle Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.Ü. isimli erkek şahıs, birlikte yaşadığı D.G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Y.Ü., D.G. isimli kadını sokak ortasında sağ kalçasından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile kadın yere yığılırken, Y.Ü. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı gören görgü tanıklarının iddialarına göre Y.Ü.’nün, kadını önce darp ettiği daha sonra bıçakladığı öğrenildi. Olayın şüphelisi Y.Ü. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde kısa sürede Ilıcabaşı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.