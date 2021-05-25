Bir zamanlar tarlaların tozunu atıyordu

Bir zamanlar tarım alanlarında kullanılan ve çiftçilerin en büyük yardımcısı konumundaki 1940 yılında üretilen 71 yıllık paletli traktör, artık sergi salonuna gelen ziyaretçilerin tarihe yolculuk etmesine olanak sağlıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Aletleri Sergi Salonu bahçesinde yer alan 45 beygir gücündeki 1940 model Mccormick Paletli traktör, görenlerin dikkatini çekiyor.

10 yıl öncesine kadar motoru çalıştırılabilen traktör, fakülte yönetiminin girişimleri ile bir çiftlikten, atıl durumda iken alınarak Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne kazandırılarak, 71 yıllık tarihin yok olmamasının önüne geçilmiş.

Sergi salonuna gelen ziyaretçiler bir zamanlar tarlaların tozunu attıran paletli traktör ile hatıra fotoğrafı çektirmeden alandan ayrılmıyor. 45 beygir gücündeki traktör artık sergi salonu bahçesinde, öğrencileri ve gelen misafirleri geçmiş tarihe götürüyor.