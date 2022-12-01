Bir zamanlar binlerce kişi ziyaret ediyordu, şimdi harabeye döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir zamanlar binlerce kişinin ziyaret ettiği eski Aydın Müzesi, şimdilerde adeta bağımlıların ve hırsızların merkezi olurken 10 yıldır kurtarılmayı bekliyor. Bakımsızlıktan harabeye dönen müze bahçesindeki çam ağaçları da zaman içerisinde kuruyarak kopmaya başladı.

Aydın’da neredeyse yarım asır boyunca bölgenin önemli arkeolojik eserlerinin sergilendiği eski Aydın Müzesi’nin eski halinden eser kalmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önünde bulunan eski müze binası, 2012 yılında yeni yerine taşındıktan sonra adeta yalnızlığa terk edildi. Müzenin çevresi bakımsızlıktan harabeye dönerken, bahçedeki çam ağaçları da kurudu. Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan ve zamanında binlerce kişinin ziyaret ettiği eski müze binası şimdilerde adeta bağımlıların ve hırsızların hedefi oldu.

Arkeolojik eserlerin Aydın Arkeoloji Müzesi’ne taşınmasının ardından eski müze binasının Adnan Menderes Demokrasi ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermesi amaçlanırken, yaklaşık 5 milyon lira bedelle ihaleyi alan firma 2017 yılında çalışmaları tamamlamadan işi bıraktı. Yaklaşık 10 yıldır bakımsızlıktan dolayı günbegün çürüyen atıl durumdaki bina, mahalle sakinlerini de rahatsız etmeye başladı.

Şehrin merkezindeki görüntünün Aydın’a yakışmadığını ve eski müze binasının yeniden kente kazandırılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri milli servetin çürümesine üzüldüğünü belirtti. Okullar bölgesinde yer alan metruk binanın vatandaşlar ve öğrenciler için de tehlike arz ettiğine dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek, eski müze binasının en azından güvenli hale getirilmesini istedi.