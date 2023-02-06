Binlerce kişi depremzedeler için meydana akın etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından Aydınlılar depremzedeler için seferber oldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da tek yürek olan binlerce vatandaş yardımlarını ulaştırmak için meydana akın etti.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem birçok ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

“Aydınlılar tek yürek oldu”

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Kızılay Aydın İl Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı’nda depremzedelere yardım göndermek amacıyla stant kuruldu. Aydın’da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

“Onlara destek için geldim”

Yardımlaşmanın Türk’ün özelliği olduğunu belirten yardımsever vatandaşlardan Türkay Ödemiş; “Ülkemizde bir felaket yaşandı. Allah beterinden saklasın. Türk Milleti olarak bütün insanlığın acılı gününde hep birlikte olmaya karar verdik biz. Türk’ün özelliğidir bu. Biz de karınca kararınca 4 battaniye, 1 mont, 10 tane yün çorap gönderiyorum” dedi.

Afetzedelere yardım edebilmek için geldiğini ifade eden yardımsever vatandaşlardan Kübra Baran ise “Üzgünüz. Allah kimsenin başına vermesin. Biz bu şartlarda burada üşüyoruz, orada onları düşünemiyorum bile. Allah yardımcıları olsun. Onlara destek için geldim. Birkaç bir şey getirdik, teslim ettik” dedi.

“Aydın adeta seferber oldu”

Aydınlıların yardım çağrısına duyarsız kalmadığını vurgulayan Kızılay Aydın İl Başkanlığı Bağış Yönetim Uzmanı Havva Nur Eroğlu; “Maalesef bir afete uyandık bu sabah. Aydın halkımız da bu afete karşı duyarlılık gösterdiler. Biz de Kızılay Aydın İl Başkanlığı olarak Kent Meydanı’ndayız. Bölgeden ihtiyaç listesi ulaştı bize. Biz de bu listeye göre vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Aydınlı vatandaşlarımız da duyarsız kalmadı. Atatürk Kent Meydanı’na çadırımızı kurduk, vatandaşlarımız da hem nakdi hem ayni olarak yardımlarını ulaştırabilirler. Herkese teşekkür ediyoruz. Depremzedeler için Aydın halkımız adeta seferber oldu. Biz de Kızılay olarak vatandaşlarımızın yardımlarını afet bölgelerine gönderiyoruz” dedi.

“Yardım talebi bitene kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız”

Büyükşehir olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş; “Çok acı bir güne uyandık. Öncelikle bütün ulusumuzun başı sağ olsun, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Deprem haberini alır almaz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ile ilk etapta yardım edebilmek üzere ilgili araçlarımız yola çıktı. Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşlarımızdan gelen yardımları topluyoruz. Orada her şeye ihtiyaç var. Isıtıcı başta olmak üzere, battaniye ve giyecek ağırlıklı ihtiyaçlar var. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediyemizin standına gelip yardımlarını ulaştırırlarsa biz de gün içerisinde oradaki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. İlçelerden de çok fazla telefon ve talepler geliyor. Oradaki arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Tamamını toplayacağı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bütün ülke olarak şu anda oraya doğru yoğunlaşmış durumdayız. Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Yardımlarımız bugün yola çıkacak. Yardımlarımız da oradaki ihtiyaç bitene kadar devam edecek ve Aydın Büyükşehir Belediyesi onların yanında olacak” dedi.

“Efeler Belediyesi olarak hemen harekete geçtik”

3 gün boyunca yardım çadırının açık olacağını ifade eden Efeler Belediyesi Efe Masa ekiplerinden Arsevi Turgul; “Bugün çok üzücü bir olayla uyandık. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın talimatlarıyla hızlı bir şekilde çadırımızı kurduk. Vatandaşlarımızı burada bekliyoruz. Battaniye, atkı, çorap gibi kış şartları için ne gerekliyse geldi ve gelmeye de devam ediyor. Vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlılar. Çadırımız 3 gün boyunca Aydın Atatürk Kent Meydanı karşısındaki Uğur Mumcu Parkı’nda açık kalacak. Akşam saat 19.30’a kadar buradayız. Yardım getirmek isteyen vatandaşlarımızı burada bekliyoruz” dedi.

“Gazetecilerde taşın altına elini koydu”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti de depremin ardından depremzedeler için harekete geçti. Basın mensupları yaşanan felakete duyarsız kalmayıp, toplanan malzemeleri Kızılay yetkililerine teslim etti. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu Üyesi Melek Fırat, “Maalesef deprem birçok ili etkiledi ve birçok ilde yıkımlar yaşandı, can kayıpları yaşandı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Biz de Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak yardım kampanyası başlattık. Üyelerimiz için yaptırdığımız polar ceketleri ve üyelerimizin getirdiği yardım eşyalarını koliliyoruz. Yetkililere teslim edip biran önce teslim edip deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlayacağız” dedi.