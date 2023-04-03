Binlerce Aydınlı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında kurduğu geleneksel iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Işıklı Mahallesi; Söke Yenidoğan Mahallesi; Sultanhisar Demirhan Mahallesi; Kuyucak Pamukören Mahallesi; Koçarlı Güdüşlü Mahallesi; Köşk Beyköy Mahallesi; Nazilli Arslanlı ve 23 Nisan Parkı’nda iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Efeler’de Işıklı Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, millet ittifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Bereketli iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "Ramazan ayının huzurlu havasını iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.