Bilimin Efeleri, uzaya gidenlerin beslenme sorununu bıldırcın yumurtalı bileşimle çözmek istiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın uzaya çıkanların beslenme sorununu çözmek amacıyla başlattığı 1 milyon dolar ödüllü yarışma için Aydın’da çalışmalar başladı. Bilimin Efeleri, uzaya gidenlerin beslenme sorununu HBX2371-immünextraT13 adlı buluşuna bıldırcın yumurtasındaki besinleri transfer ederek çözmeyi amaçlıyor.

İklimi, bitki örtüsü ve Kur’an-ı Kerim’de adına sure bulunan incir ile zeytinin ana vatanı Aydın’da yetişen endemik bitkiler üzerinde yaklaşık 15 yıldır çalışmalar yürüten Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, NASA’nın yarışmasına ilişkin çalışmaları Ocak ayında başladıklarını duyurmuştu. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te sürdürdükleri çalışmalarda HBX AR-GE olarak HBX2371-immünextraT13 bileşenlerine bıldırcın yumurtasındaki besinleri transfer ederek uzaya çıkanların beslenme sorunlarını çözmeye yönelik önemli bir gelişme elde ettiklerini kaydeden Başlık, bu çalışmaları ile NASA’nın yarışmasına katılacaklarını söyledi.

NASA’nın Türkçe karşılığı ‘Derin Uzay Gıda Yarışması’ olan uzaya çıkanların beslenme sorununu çözmek amacıyla başlattığı 1 milyon dolar ödüllü yarışması için çalışmalarını Karya Farma HBX Ar-Ge olarak 11 ayrı patentli buluşlarını bir araya getirerek sürdürdüklerini kaydeden Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Antioksidanlar ve polifenolikler bakımından oldukça zengin bir çalışmaya imza atmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“11 farklı patentli formülasyona birde çok zengin antioksidanlar ve polfenolikleri tek formülde buluşturduk”

İnsan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik yıllar önce başladıkları çalışmalara Dünya’da yaşanması öngörülen kıtlık ve sağlıklı gıdaya kolay ulaşım konularını da ekleyerek sürdürdüklerini belirten Başlık, “NASA bu yarışmayı açıklayınca zaten mevcut olan çalışmamızın kapsamını biraz daha genişlettik. Ürünümüze vitamin,mineral ve proteinler açısından oldukça zengin olan bıldırcın yumurtasının besinlerini özel bir yöntem ile transfer etmeyi başardık. Bıldırcın yumurtasındaki protein ve vitamin değeri diğer yumurtalara oranla çok daha fazladır. Ayrıca demir ve potasyum bakımından tavuk yumurtasından beş kat daha fazladır. Besin ve protein değerlerinin fazla olmasının yanında kalp sağlığını destekleyen özelliği mevcuttur. Solunum sorunlarına iyi gelen özelliğini de ele alarak ‘HBX-2371-immünextraT13’ adını verdiğimiz ürünle bu yarışmaya katılıyoruz” diyerek amaçlarının sadece yarışma değil aynı zamanda Türkiye ve Aydın’ın değerlerini dünyanın dikkatine sunmak olduğunu belirtti.