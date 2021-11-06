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Bilim insanı Aziz Sancar’dan Başkan Atay’a anlamlı mektup

Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar kendi adının verildiği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür mektubu gönderdi.

AYDIN 06.11.2021, 12:04
Bilim insanı Aziz Sancar’dan Başkan Atay’a anlamlı mektup

Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar kendi adının verildiği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür mektubu gönderdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz ay Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan önemli bir projeyi, Kemer Mahallesi’nde hayata geçirdi. “Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu parktan yararlanırken, ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri yönünde hayaller kurmalarını istedik” diyen Başkan Atay, açılış töreninde yaptığı konuşmasında bu nedenle matematik ve bilim parkına Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiğini açıklamıştı. Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Başkan Atay’a gönderdiği anlamlı bir mektupla teşekkür etti.

“Büyük bir şükran ve gurur kaynağı"

Aydın’da yapılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na kendisinin adının verilmesinin büyük bir şükran ve gurur kaynağı olduğunu belirten Bilim İnsanı Sancar, mektubunda,“Sayın Belediye Başkanım ve değerli Aydınlı kardeşlerim, Aydın’da yapılan ‘Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na benim adımı vermeniz, benim için büyük bir şükran ve gurur kaynağıdır. Sağ olun! Bu vesileyle, bunu gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Atay’a ve onun nezdinde tüm Aydınlı kardeşlerime teşekkür eder; çocuklarımıza böyle değerli bir eğitim olanağı sağladıkları için tebrik ederim. Aydın, Kurtuluş Savaşı’mızda efeleriyle, kadını, erkeği ve çocuğuyla kutsal ülkemizin özgürlüğünü yaşatmakta önderlik etmiştir. Şimdi ise, bu ve bunun gibi girişimlerle ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesi, bu alanlarda önder bir ülke olması yolunda Aydın, tekrar gerçek bir vatanseverlik örneği vermiştir. Girişiminiz hayırlı ve uğurlu olsun der, Aydınlı kardeşlerime derin sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızın bilimle iç içe büyümesi için var gücümüzle çalışacağız"

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın mektubunu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Atay, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Değerli Hocamız, gururumuz Prof. Dr. Aziz Sancar’ın mektubu beni ve tüm ekip arkadaşlarımı çok mutlu etti. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözünden güç alarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilimle ve matematikle iç içe büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’mız, tekrar Efeler’imize uğurlu olsun.”

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