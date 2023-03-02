Bilezik hırsızları yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir ikametten iki adet bilezik çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Baklaköy Mahallesi’nde ikamet eden Z.A. isimli şahsa ait ikametinden 2 adet bileziğin çalınması olayı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.A. ve H.S. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca Y.A isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, H.S. isimli şahıs ise tutuklandı.