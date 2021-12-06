Beyazay Derneği Başkanı Pilevneli, rektör Aldemir ile görüştü

Beyazay Derneği İl Başkanı Demet Pilevneli ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Mustafa Erol ile annesi Hatice Erol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Elleri ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla yedi yılda yazdığı “Herkes Beni Engelli Sanıyo” kitabının ardından yeni kitabı ‘Bir Engellinin Hayatı’na başladığını ve eğitimine doktora ile devam etmek istediğini ifade eden Mustafa Erol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mustafa Erol’un azmi ile zorlukları aştığını, gençlere örnek teşkil edecek bir gayret içerisinde olduğunu ifade etti. Mustafa Erol’un çalışmalarının gurur verici olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kendisine destek olmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Beyazay Derneği İl Başkanı Demet Pilevneli, Mustafa Erol’un azmi ile pek çok zorluğu aştığını belirterek çalışmalarının gençlere örnek olabilecek nitelikte olduğunu ve gayret ile her şeyin mümkün olduğunu ifade etti.

Ziyaret, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Mustafa Erol’a hediye vermesi ve çalışmalarında başarılar dilemesinin ardından sona erdi.