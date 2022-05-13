Beyaz altında destek ödemeleri başladı

Aydınlı pamuk üreticilerinin beklediği destek prim ödemeleri başlarken, toplam 254 milyon 313 bin 161 TL ödeme yapılacak.

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun destek ödemeleri başladı. Ödemeler ile ilgili müjdeyi veren Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toplam 254 milyon 313 bin 161 liralık desteklerinin 13 Mayıs’tan itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Aydın’da 6 bin 868 çiftçiye Fark Ödemeleri Kütlü Pamuk ve Ayçiçeği desteklemesi olarak 250 milyon 644 bin 579 TL, Katı Organik ve Organomineral Gübre Kullanımı Desteği olarak 2 bin 295 çiftçiye ise 3 milyon 668 bin 582 TL ödenecek.

Ödemeler ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenlere 13 Mayıs saat 18.00’den itibaren, sonu 4 ile bitenlere 20 Mayıs saat 18.00’den sonra, sonu 6 ve 8 ile bitenlere ise 27 Mayıs saat 18.00’den sonra ödenecektir. Tüm üreticilerimize bereketli olsun” ifadelerine yer verildi.