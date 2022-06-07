Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’ndeki apartmanın beşinci katından düşen Sefa Ok (34) ağır şekilde yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Sefa Ok’a olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.