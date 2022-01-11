Bergamot, pazarın ilgi odağı oldu

Yapı itibari ile dev bir limona benzeyen, C vitamini deposu olarak da bilinen bergamot, Aydın’daki pazarlarda vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaydığı hoş kokusu ile aroma terapisi yaparak stresten arındırmaktan sindirim sistemini düzenlemeye, kilo vermeden damar tıkanması kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok faydası bulunan bergamot semt pazarlarının aranan meyvesi oldu. C vitamini yönünden de zengin olan bergamot kış ayları ile birlikte en az limon, portakal ve mandalina kadar ilgi görüyor. Görünüş itibari ile dev bir limonla benzerken, tanesi yaklaşık 1 kilogram geliyor. 5 TL’den satılan bergamot, çay tiryakileri tarafından da tercih ediliyor. İçeriğindeki aroması ile de çaya farklı bir koku ve tat veriyor.

"Çoğu kişi limon sanıyor"

Kırsal Kanyaşı Mahallesi’nde ikamet eden üretici ve pazarcı Tarkan İkidevelioğlu, "Çiftçiliğe meraklı bir insanım, toprakla uğraşmayı seviyorum. Farklı ürünler yetiştirmeye başladım. Bunlardan biri de bergamot oldu. Gerçekten de çok farklı bir meyve. Tezgahta gören bir çok kişi limon sanıyor. Görünüşü itibari ile de zaten dev bir limon gibi görünüyor, insanların ilgisini çekiyor. Tanesi yaklaşık 750 gram ile 1 kilogram geliyor. Tanesini 5 liradan satıyorum. Bergamotu tanıyıp bilerek alanların dışında deneme amaçlı alanlar da oluyor. Kuş başı halinde doğranıp bir miktar çay ile birlikte demlendiğinde aroması ile çaya hoş bir tat veriyor. Bu yüzden genelde çay tiryakileri tercih ediyor. Piyasada fazlaca satılan bergamot çaylarının da ham maddesi de bu meyve" dedi.

"Faydaları saymakla bitmiyor"

Bergamotun cilt sağlığı ve kilo kontrolü gibi etkilerin yanında pek çok hastalığa da faydalı olduğunu belirten İkidevelioğlu, "Bergamotun en bilinen özelliği sakinleştirici bir özelliğe sahip olmasıdır. Doğal bir anti depresandır. Gergin ruh hali ve stresi ortadan kaldırarak yerine sakinlik veren aromatik bir kokuya sahiptir. Damar tıkanıklığı gibi hastalıkların oluşmasını önler, kalp-damar hastalıklarının önüne geçer. Narenciye özü sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırır. Tüm bunlarla birlikte anti-viral özelliğe sahip olması ile soğuk algınlığı başta olmak üzere vücudu virüslere karşı korur. Bergamot yağı ise cildi temizler akne ve çeşitli yaraları iyileşmesinde hızlandırıcı bir etkiye sahiptir" diye konuştu.