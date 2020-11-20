banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

Benzin istasyonunun yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir benzin istasyonu yanında bulunan restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

AYDIN 20.11.2020, 00:20
3
Benzin istasyonunun yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu
banner422

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir benzin istasyonu yanında bulunan restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Yangın, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunun yanında bulunan restoranda saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan restorandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Benzin istasyonunun yanında çıkan yangınına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçerken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu