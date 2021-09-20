Belediye Meclis Üyesi Tunç, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Köşk ilçesinin sevilen esnaflarından olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Köşk ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Tunç son yolculuğuna uğurlandı.

Köşk’te uzun yıllardır esnaflık yapan Haydar Tunç, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İlçenin sevilen isimlerinden olan 62 yaşındaki Tunç, aynı zamanda İYİ Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. İki çocuk babası olan Tunç için Köşk Çarşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızılcayer Mezarlığı’nda toprağa verilen Tunç’un cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.