Belediye ekipleri Kuşadası’nı köşe bucak temizliyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler tarafından farklı noktalarda sokak ve caddeler yıkanıp, detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmalarını Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor. Tam kadro temizlik personeli ile sahaya inen TİM ekipleri tarafından, bayramı da kapsayan tam zamanlı kapanma döneminde uygulanan temizlik seferberliğinde basınçlı su kullanılarak cadde ve sokaklar köpükle yıkanıyor. Çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanların kullanıldığı çalışmada virüsle mücadelenin en önemli silahı olan dezenfeksiyon işlemi de ihmal edilmiyor. Ekiplerce, vatandaşların temas etme ihtimali bulunan tüm yüzeyler, çocuk parklarının oyun grupları, banklar ve çöp kutuları özel solüsyonlarla ilaçlanıyor.

“Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor”

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam zamanlı kapanma döneminde belediye hizmetlerinin her alanda aksamadan kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda hemşehrilerimizin sağlığını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. TİM ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz demeden Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor. Güzel kentimizi bir yandan pırıl pırıl yaparken, bir yandan da korona virüse karşı güvenli hale getiriyoruz” diye konuştu.