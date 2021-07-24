Belediye ekipleri atık su hattında yaşanan soruna anında müdahale etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluktan dolayı Karaova Mahallesi’ndeki Zitur Sitesi önünden geçen atık su hattında patlak oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Kuşadası Belediyesi ekiplerinin anında müdahale ettiği su taşkını büyümeden önlendi.

Kuşadası’nın nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı. Kenti ziyaret etmeye gelen yerli turistlerin konaklamak için en çok tercih ettiği yer yazlık evlerin bulunduğu Karaova Mahallesi oldu. Yoğunluk nedeniyle Zitur Sitesi önünden geçen atık su hattında arıza meydana geldi. Atık suların denize karışması üzerine ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri bölgeye giderek yaşanan olumsuzluğa anında müdahale etti. Taşkının Aydın BŞB ve Kuşadası Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri tarafından denize karışması önlendi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu da alanda incele yaptı.

ASKİ Daire Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun oluşturduğu aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" denildi.

Arızanın hızlıca giderilmesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Karaova Mahallesi’ndeki Zitur Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, “ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yaşanan arıza çok hızlı müdahale etti. Ekipler haber vermemizin ardından 10 dakika gibi bir sürede hemen buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Site sakini Hüseyin Tonay ise “Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilci akınına uğradı. Bu tür arızaların yaşanması normal. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri meydana gelen arızayı anında çözdü” diye konuştu.