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Belediye Başkanı Tuncel; “Hiçbir toplum ve kültür şiddeti hoş göremez”

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tuncel mesajında, hiçbir toplum ve kültürün şiddeti hoş göremeyeceğini ve görmemesi gerektiğini vurguladı.

AYDIN 24.11.2020, 14:43
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Belediye Başkanı Tuncel; “Hiçbir toplum ve kültür şiddeti hoş göremez”
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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tuncel mesajında, hiçbir toplum ve kültürün şiddeti hoş göremeyeceğini ve görmemesi gerektiğini vurguladı.

İnsanların öncelikle tüm canlıların yaşam hakkı olduğu bilinç ve vicdani değerlerini taşıması gerektiğini dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “İnsana, canlıya, kadına şiddetin suç olduğunu herkesin haykırması, bireylerin yaşadıkları toplumlarda öncelikle insan haklarına saygılı olmaları gerekir. Şiddeti ve şiddet içeren tüm suçları bütün toplumlardan, kültürlerden silmemiz, daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aile içi hoşgörü ve sevgiyi öğretmemiz gerekir. Hiçbir toplum ve kültür şiddeti hoş göremez, görmemeli” dedi.

Başkan Tuncel mesajının devamında, “Kadınların şiddet ile mücadele etmek zorunda kalmadığı güzel yarınlara olan inancımla; kadınların haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu anlamda dünya üzerindeki tüm kadınların şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü olan 25 Kasım’da; toplumsal yaşamın temel direği olan kadınlarımızın şiddet görmediği, öldürülmedikleri, ötekileştirilmedikleri günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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