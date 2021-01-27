Belediye Başkanı Kaya, için düzenlenen doğum günü kutlaması pahalıya mal oldu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için deveciler tarafından Aydın’daki bir deve damında düzenlenen ve Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı doğum günü kutlaması pahalıya mal oldu. Başkan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiye toplamda 13 bin 700 TL ceza yazıldı. Bahse konu yere kesinlikle kutlama için gitmediğini devecilik sektörüne yönelik bir konuyu görüşmek üzere çağrıldığını belirten İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda önceki dönem Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, "Orada sadece 35 dakika kaldım. Ne alkol alırım ne de sigara kullanırım. Bana karşı bazılarının sistemli bir linç girişimi var" diye konuştu.

Aydın Efeler ilçesi yakınlarında bulunan bir deve damında 22 Ocak akşamı Aytekin Kaya’nın deveci arkadaşları tarafından sürpriz olarak tertip edilen 54’üncü yaş günü, orada bulunan bir kişinin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Korona virüs kurallarına uyulmadığı görülen kutlama tepkiye neden olmuş, çıkan haberler üzerine de jandarma tarafından Başkan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiye Korona virüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile 13 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda Deveciler Federasyonu’nun önceki dönem başkanı olan Aytekin Kaya, kendisinin devecilik sektörü ile ilgili bir meseleyi konuşup görüşmek üzere çağrıldığını ve kesinlikle organizasyondan haberi olmadığını belirterek "O gün akşam evimde yemeğimi yedim. Ailece otururken telefon açtılar. Gitmek istemedim ısrarla tekrar ardılar. Evde hanımım ve çocuklarım gitmemi istemedi. Ancak konumum dolayısıyla camiayla ilgili bir mesele görüşeceklerini belirtince çıkmak zorunda kaldım. Ben sigara içmem alkol kullanmam. Görüntülerde de bu çok rahat görülebilir. Bir arkadaş canı yayın yapmış olaydan sonra sanki kötü bir yerde imişim gibi olay çarptırılarak lanse edildi. Benim ahlaksız yapılarla kesinlikle işim olmaz. Zaten burada kaldığım toplam süre 35 dakika. Ve hemen evime döndüm. Ardından bir baktım ki olay nerelere taşınmış" diyerek olayın bazıları tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek objektif değerlendirme yapmak isteyenlerin şu anda kış tatili yapılan yerlere ve kongrelere de bakmasını istedi.