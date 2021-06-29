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Bekçilerin gözünden kaçmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

AYDIN 29.06.2021, 10:24
Bekçilerin gözünden kaçmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri hem devriye görevi yapıyor hem de karantina da bulunan vatandaşların kontrollerinde görev alıyor. Edinilen bilgiye göre, karantinada bulunan bir aileyi kontrole giden mahalle ve çarşı bekçileri, Kurtuluş Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde yakalanan şüpheli M.F.A. gözaltına alınarak adli işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
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