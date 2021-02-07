Bekçiler, çalıntı motosikleti 30 kilometre kovaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir gün önce çalınan motosikleti bekçiler 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Olay, Davutlar Mahallesi Soğucak kavşağında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Polis Merkez Karakoluna bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir motosiklete dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü son sürat kaçmaya başladı. Caferli Mahallesi’ne dönüş yapan motosiklet sürücüsü trafiği defalarca tehlikeye düşürdü. Yakalamakta kararlı olan bekçiler plakasız motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca tarlada son buldu. Motosikletiyle kaza yapan sürücü bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin üzerinden bir miktar metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgulamasında ise şüphelinin M.Ö. olduğu ve bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Motosikletin yapılan şase sorgulamasında ise 09 BDR 98 plakalı motosiklet olduğu ve bir gün önce Kuşadası’ndan çalındığı tespit edildi. Şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alındı.