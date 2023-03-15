Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Aydın’da başlıyor

Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Aydın’da başlıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halter Federasyonu işbirliğiyle 19 Mart 2023 Pazar gününde Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Nazilli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak şampiyonada Gençler ve Büyükler Bayanlar ve Erkek olmak üzere sporcular iki kategoride yarışacak. Bayanlar 41, 45, 50, 55, 61, 67, 73, 79, 86, 86+ sıkletlerinde, erkekler ise 49, 54, 59, 65, 72, 80, 88, 97, 107, 107+ sıkletlerinde mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu “Bir şampiyonaya daha spor şehri Aydın’ımızda ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. En güzel şekilde bu şampiyonaya ev sahipliği etmiş olma temennisiyle, şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.