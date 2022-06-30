Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı."
BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Büyük Birlik Partisi (BBP) Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AYDIN 30.06.2022, 09:31
Büyük Birlik Partisi (BBP) Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette BBP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Goncagül Eser de hazır bulundu. Ziyarette İlçe Başkanı Emin Eser gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Eser’e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.