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BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 30.06.2022, 09:31
BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette BBP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Goncagül Eser de hazır bulundu. Ziyarette İlçe Başkanı Emin Eser gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Eser’e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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